Coronavirus, Todisco: "La zona rossa è finita, ora facciamo ripartire Ariano Irpino"

Queste sono state le parole di Francesco Todisco, rilasciate a mezzo Facebook:

"Con la consegna delle mascherine, che si sta ultimando in queste ore, e con il drastico calo dei contagi che ci è stato in questi giorni, la città di Ariano non è più zona rossa.

Non ci sarà, infatti, alcuna proroga di questo provvedimento.

Sono state settimane terribili e gli arianesi hanno reagito, lottato, rispettato le ordinanze con grandissima dignità. Ora, Ariano deve non solo riappropriarsi di una normalità, come il resto del Paese, ma anche di un rilancio economico per se stessa e per i tanti comuni che hanno Ariano come fulcro delle proprie attività".

Alcune proposte sono già arrivate

"Alcune proposte sono già arrivate: dal Commissario prefettizio così come dalle forze politiche e sociali. Partiremo da queste idee per far ripartire Ariano. È un dovere per ogni irpino.

Pensare ai vivi per ricordare chi ci ha lasciato per colpa di questo bruttissimo virus, avrebbe detto Pertini se fosse stato ancora con noi. È proprio così, bisogna riscattare tutto questo dolore e tutta questa sofferenza pensando al ruolo di Ariano e al suo suo rilancio civile, sociale ed economico".