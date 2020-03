Coronavirus, il terzo contagiato ad Avellino è un altro operatore del 118

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, sale a tre il numero dei contagi nella città capoluogo. Questa volta, purtroppo, si tratta di un giovane operatore del 118. Stando a quanto si apprende, il ragazzo è un collega dell’autista di 46 anni, primo contagiato della città di Avellino.

In questo momento estremamente drammatico per il nostro paese, non possiamo che mostrare tutta la nostra vicinanza e tutto il nostro apprezzamento a questi uomini e queste donne che, esponendosi per primi al rischio del contagio, continuano con professionalità e coraggio a svolgere il loro dovere.