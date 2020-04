Coronavirus, il sindaco di Lauro avverte la Regione: "Prorogare la zona rossa"

Antonio Bossone, sindaco di Lauro, non ha alcuna intenzione di indietreggiare nella lotta al Coronavirus e lancia un nuovo appello alla Regione: "Lauro deve restare zona rossa". Non ha dubbi il primo cittadino irpino che a Uno Mattina spiega: "Sto per inviare la richiesta al presidente della Regione Campania di proroga del provvedimento di chiusura del paese. Se dovesse rifiutare la mia proposta sono pronto ad emanare io stesso una ordinanza per imporre la zona rossa a Lauro. Lo faccio per il bene di tutti i cittadini".

Chiesta la proroga delle restrizioni

Le restrizioni previste dalla Regione per Lauro dureranno fino ad oggi, ma Bossone chiede una proroga di almeno 14 giorni. "E' necessario che la zona rossa venga prorogata per un ulteriore periodo di tempo allo scopo di mettere in sicurezza tutti i cittadini e attendere lo screening sulla popolazione che la Asl di Avellino sta organizzando".