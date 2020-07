Coronavirus a Serino, il sindaco: "Ancora nessuna comunicazione dall'Asl"

Comunicazione importante del Sindaco Vito Pelosi.

“Visti i recenti casi positivi al Coronavirus di persone residenti nel Comune di Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino vogliamo cogliere l’occasione per augurare a tutti loro una pronta guarigione e allo stesso tempo vicinanza alle istituzioni e alle due comunità. Comunichiamo, inoltre, ai cittadini del Comune di Serino che, al momento, non ci sono stati comunicati dall’ASL di Avellino casi di persone positive al Covid-19 nel nostro territorio comunale.

Sono stati, invece, disposti e notificati degli isolamenti domiciliari obbligatori per i quali siamo in attesa del risultato del tampone.

Raccomandiamo, come sempre, di mantenere tutte le dovute precauzioni indossando la mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto laddove, nel caso di assembramento di persone, non sia possibile garantire le distanze di sicurezza interpersonali.”

Il Sindaco Vito Pelosi