Coronavirus nel Serinese, summit tra i sindaci: "Isolati i potenziali contatti"

Ancora alta l'attenzione sui recenti casi di coronavirus emersi nell'area del serinese. Questa mattina, si è tenuto un summit tra i sindaci della zona, al fine di definire le azioni da implementare per ridurre i rischi di diffusione del contagio.

La nota: "Isolati i potenziali contatti e predisoposti i tamponi necessari"

Attraverso un comunicato stampa firmato congiuntamente dai sindaci di Serino, San Michele e Santa Lucia, si informa la cittadinanza che: "I sindaci delle tre comunità si sono riuniti per poter fare il punto della situazione e affrontare in maniera sinergica le iniziative da porre in essere al fine di contenere, monitorare e gestire (ovviamente unitamente agli Organi Sanitari Competenti) l'eventuale diffusione del virus".

Si legge, inoltre, nella nota, che: "Le amministrazioni, insieme all'Asl, hanno provveduto tempestivamente, e in maniera precauzionale, ad isolare già da diversi giorni i potenziali contatti, a far effettuare tutti i tamponi necessari, ritenendo che al momento la situazione sia sotto controllo e circoscritta ai predetti casi".

