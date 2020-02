Coronavirus: scuole chiuse in tutta la Campania

Scuole di ogni ordine e grado chiuse da domani fino a sabato. Negli istituti solo bidelli e personale amministrativo per eseguire e controllare l'igienizzazione dei locali. Il presidente della Regione ha firmato in questi minuti un’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici in tutta la Campania.

La decisione arriva a seguito della notizia di due possibili casi positivi al Coronavirus proprio in Campania.