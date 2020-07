Coronavirus a Santa Lucia di Serino, il sindaco: "Stiamo ricostruendo la mappatura dei contatti"

"Siamo in contatto diretto, costante e continuo con gli organi sanitari competenti, l'ufficio della Prefettura e gli organi regionali per monitorare e tenere sotto costante osservazione l'evolversi della situazione del focolaio Covid-19, di persone già sottoposte a isolamento domiciliare obbligatorio, dei quali si sta ricostruendo la mappatura dei contatti intervenuti con altri individui. Attendiamo l'esito dei tamponi effettuati sui contatti diretti avuti dal nostro concittadino attualmente ricoverato, con l'augurio che tutto vada bene. Pertanto, si invita la cittadinanza a non abbassare la guardia e ad attenersi scrupolosamente a tutte le misure necessarie ed indispensabili per la prevenzione ed il contrasto Covid-19. CONTINUIAMO AD ESSERE RESPONSABILI."

Queste sono state le ultime dichiarazioni del sindaco di Santa Lucia di Serino, Ottaviano Vistocco.