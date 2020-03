Coronavirus, domani mattina riapre il pronto soccorso del Frangipane

Il pronto soccorso dell'Ospedale Frangipane di Ariano Irpino riaprirà domani mattina. Il reparto avrebbe dovuto riaprire stasera ma, alcuni ritardi, hanno fatto slittare tutto a domani. Nel pomeriggio di oggi, intanto, un 50enne sintomatico proveniente dalla Lombardia, veniva trasferito presso il Moscati di Avellino.

Il personale dell’ospedale ha provveduto in tempi record alla sanificazione degli ambienti. Sono 33, in tutto, le persone in isolamento fiduciario.