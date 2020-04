Coronavirus, l'aggiornamento della Protezione Civile: "83.049 i positivi, 2.140 in Campania"

83.049 il numero totale dei casi positivi in Italia. 13.915 i decessi totali (760 in più rispetto ai 13.155 di ieri) e 18.278 i guariti: trend, quest'ultimo, in netto aumento, con 1.431 unità in più nel giro di 24 ore. Sono questi i nuovi dati derivanti dall'aggiornamento odierno della Protezione Civile, in merito all'emergenza coronavirus nel nostro Paese..

Da registrare, in Campania, un'ulteriore impennata della curva dei contagi: ben 164 casi in più dalle 18 di ieri alle 18 di oggi, per un totale di 2.140 pazienti attualmente positivi (a fronte dei 1.976 di ieri).

Il bollettino odierno della Protezione Civile (aggiornato alle 18)

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 83.049 persone risultano positive al virus.

Ad oggi, in Italia sono stati 115.242 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.876 in Lombardia, 11.859 in Emilia-Romagna, 8.578 in Veneto, 8.799 in Piemonte, 4.789 in Toscana, 3.555 nelle Marche, 2.660 in Liguria, 2.879 nel Lazio, 2.140 in Campania, 1.587 nella Provincia autonoma di Trento, 1.864 in Puglia, 1.294 in Friuli Venezia Giulia, 1.606 in Sicilia, 1.251 in Abruzzo, 1.160 nella Provincia autonoma di Bolzano, 885 in Umbria, 718 in Sardegna, 627 in Calabria, 556 in Valle d’Aosta, 233 in Basilicata e 133 in Molise.

Sono 18.278 le persone guarite. I deceduti sono 13.915, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.