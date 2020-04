Coronavirus e il dramma delle ludoteche: “Ci sentiamo abbandonati da tutti”  

“Ci sentiamo letteralmente abbandonati da tutti” Parla Sara Santulli, la responsabile della nota Ludoteca "Ullallà" di Monteforte Irpino, sita nel centro commerciale Montedoro.

"Il nostro è uno dei settori più a rischio di tutti"

"Il nostro settore è uno dei più a rischio, essendo chiusi da più di 40 giorni, come da decreto, e non essendo ora menzionati in nessuna data di riapertura. Le spese di gestione continuano a esserci. In questi giorni mi sono unita a vari gruppi e, insieme, stiamo creando un'associazione di settore. Siamo più di 100 ludoteche delle Campania e abbiamo scelto la denominazione ALNIC (Associazione ludoteche e nidi insieme campania). Insieme abbiamo scritto una lettera al Presidente De Luca, con la speranza che il nostro appello sia ascoltato. Il nostro scopo non è quello di ottenere una data di riapertura, sappiamo che quella dei bambini è una delle fasce più delicate, ma vorremmo un maggiore sostegno per resistere".

Chiediamo aiuto per i fitti

"Chiediamo aiuto per i fitti, su cui non è ancora stata presa una decisione. Le bollette continuano ad arrivare e ci occorre un prolungamento della cassa integrazione. Anche i genitori hanno bisogno di certezze che, al momento, non possiamo dargli. Con la fase 2, molti di loro torneranno a lavoro e i figli avranno bisogno di essere accuditi. Non voglio dilungarmi più di tanto ma chiediamo solo di essere ascoltati… vi saluto con il nostro motto: " #unitisivince, #unitisicresce, NOI NON MOLLIAMO"