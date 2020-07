Coronavirus, registrato un nuovo caso di positività in Irpinia

Ecco il messaggio del del sindaco di Santa Lucia di Serino, Ottaviano Vistocco:

Cari concittadini, questa mattina, purtroppo, è arrivata una comunicazione dall'Asl di Avellino che conferma la presenza di un caso positvo al Covid-19 nella nostra piccola comunità. Sono state attuate tutte le misure previste. In questo momento difficile siamo vicini alla famiglia del nostro concittadino nella certezza che tutto andrà bene.

"Non bisogna mai abbassare la guardia"

Questo episodio ci ricorda che non bisogna mai abbassare la guardia, per cui raccomando a tutti i cittadini di continuare ad osservare le misure poste in essere, misure necessarie e indispensabili per il contrasto al Covid-19. Colgo l'occasione per ricordare che per debellare il virus è prioritario contenere la diffusione.

Dobbiamo indossare la mascherina nei luoghi chiusi

Pertanto dobbiamo indossare la mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto in presenza di affollamento o quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale superiore ad un metro. Sono convinto che questa nostra comunità continuerà ad affrontare questa emergenza con grande senso di responsabilità come fatto fino a questo momento.

