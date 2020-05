Coronavirus in Irpinia, sono 4 i tamponi positivi nella giornata di oggi

L’ASL di Avellino comunica che, su 410 tamponi analizzati dall’AORN “Moscati” di Avellino e dall’Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano Irpino, sono risultati positivi 4 tamponi, di cui:

- 2 residenti nel Comune di Ariano Irpino, uno ricoverato al P.O. “Fangipane” di Ariano Irpino e uno

ricoverato all’AORN “Moscati” di Avellino;

- 1 di Castelfranci, ricoverato all’AORN “Moscati” di Avellino;

- 1 di Monteforte Irpino, asintomatico, già sottoposto a test rapido da parte dell’ASL.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua il Piano di Screening dell’ASL sulla popolazione per rintracciare quei soggetti che, pur non presentando i sintomi da COVID 19, posso rappresentare un veicolo di contagio dell’infezione. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili casi.