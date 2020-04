Coronavirus, operatore del 118 contrae Covid-19 per la seconda volta

Purtroppo dobbiamo segnalare che, nella giornata di oggi, un operatore del 118, uscito dalla quarantena dopo aver contratto Covid-19 e dopo un periodo di isolamento, era tornato a casa dai suoi familiari.

L'operatore, prima di tornare a lavoro, per sicurezza, gli veniva ripetuto il tampone, cui risultava nuovamente positivo. Un calvario che, per quest'uomo, sembra non avere mai fine.