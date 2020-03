Coronavirus, negativo il test sulle due donne giunte al Moscati

Nella giornata di oggi è scattato l'allarme arancione al "Moscati" di Avellino, dove due donne hanno chiesto di sottoporsi al tampone per verificare l'eventuale positività al coronavirus. Madre e figlia, questa mattina, hanno richiesto i dovuti interventi necessari, in quanto avvertivano sintomi riconducibili a tale infezione.

C'era grande attesa per l'esito del test, in quanto una delle due donne fa parte proprio del personale dell'ospedale tenuto in isolamento domiciliare a partire da ieri. I risultato è arrivato pochi minuti fa: fortunatamente, i tamponi sono risultati essere negativi.