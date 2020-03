Coronavirus, l’invito del Movimento Italiano Disabili alle istituzioni

Ecco la nota di Giovanni Esposito, vice coordinatore per la Campania del Movimento Italiano Disabili:

“Rivolgo un invito partito dal cuore a tutte le forze politiche in campo indistintamente sul territorio Locale e Regionale a concentrarsi di più a trovare soluzioni necessarie e indispensabili a favorire il sistema sanitario e le unità di crisi al collasso a causa del Corona Virus o Covid 19, tralasciando per il momento ogni forma di scontro o confronto che sia politico o di veduta di idea differente tenuto conto anche il peso che i cittadini tutti al momento hanno accollato sulle loro spalle sul restare in casa per prevenire e sulla preoccupazione alta e giusta di rischiare di finire nel contagio che a mio avviso ha già segnato il destino tragico e cruente di molte vite umane, a loro dobbiamo il nostro rispetto e il nostro silenzio ma soprattutto il senso di responsabilità di tutti noi e dello scrivente.

Ognuno aiuti la comunità in base al ruolo che gli è stato concesso , soprattutto rilancio l’invito a fornire mascherine gratuitamente a tutti i cittadini soprattutto a quelli più a rischio, strumenti necessari anche per poterci recare a fare la semplice spesa, a rendere Smart il sito degli enti sulle iniziative riguardanti le misure intraprese di questa emergenza e rendere accessibili i servizi al cittadino che posso compiersi da una tastiera senza doversi recare sui luoghi creando colossi di persone in ambienti stretti dove a rischiare c’è anche il personale. Desidero ringraziare anche a tutti i lavoratori dei supermercati e attività commerciali di prima necessità che nonostante l’alto rischio continuano a servire le comunità con il loro lavoro e la loro opera per fornirci quotidianamente il necessario per vivere”.