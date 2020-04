Emergenza Coronavirus alla "Minerva": deceduto un altro anziano

L'emergenza al "Centro Minerva", ormai, non ha più fine. Stando a quanto si apprende, nella serata di oggi è deceduto un 83enne di Ariano Irpino. L'uomo aveva effettuato il tampone e, quest'ultimo, però, risultava negativo. Deceduto anche un 93enne originario di Lapio, residente a Sturno e positivo al Coronavirus. Anche quest'uomo era ospite del Centro Minerva di Ariano Irpino. Da quasi un mese l’anziano non aveva contatti con i suoi familiari. Le vittime da Covid-19 in Irpinia, adesso, sono 30.

Donna trasferita al Moscati di Avellino

Un drammatico elenco cui si aggiunge anche una donna trasferita al Moscati di Avellino; viva ma le cui cui condizioni appaiono disperate. La situaizone del Centro Minerva, ormai, è fuori controllo. Nella giornata di ieri, l'Asl di Avellino ha avviato l’immediato trasferimento al P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino di 23 pazienti del Centro Minerva di Ariano Irpino, risultati positivi al Covid 19.

La decisione è stata concordata con il Prefetto e la Regione Campania, per sopperire all’impossibilità da parte del Centro di far fronte all’assistenza delle persone ricoverate, per l’indisponibilità del personale. I degenti del Centro Minerva che sono risultati negativi al tampone resteranno, invece, nel Centro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.