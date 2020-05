Coronavirus, giornata di prevenzione a Monteforte

Questa mattina a Monteforte Irpino una grande giornata di prevenzione: grazie allo straordinario lavoro dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, con il contributo della Regione Campania, sono stati effettuati i tamponi per la popolazione più esposta al contatto con il pubblico. Ringrazio sentitamente il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico, Antonio Limone, il Governatore De Luca e tutti coloro che hanno contribuito a far si che tutto andasse per il meglio quest'oggi, a partire dagli straordinari operatori dell'Istituto che hanno messo la loro professionalità al servizio della cittadinanza. Un sentito ringraziamento va tributato anche ai volontari che hanno contribuito a far si che tutto andasse per il meglio sotto il profilo organizzativo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.