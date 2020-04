Coronavirus a Monteforte, il sindaco annuncia un nuovo positivo

Emergenza Covid-19, aggiornamento dall'unità di crisi: sul territorio di Monteforte Irpino un nuovo tampone è risultato positivo al test. Le generalità del contagiato/a non saranno rese note in ottemperanza alla legge sulla tutela della privacy. L'Azienda sanitaria locale ha già ricostruito il tracciato del soggetto contagiato e, pertanto, si invita la cittadinanza a non temere nulla e ad aver fiducia nel lavoro degli operatori sanitari. Al contagiato giungano gli auguri di una prontissima guarigione da parte dell'amministrazione comunale.

