Coronavirus, ottavo caso a Mercogliano, D'Alessio: "La sua famiglia è in osservazione"

E' giunta la notizia dell'ottava positività a Mercogliano. Si tratta di un caso che era in osservazione da giorni da parte del nostro COC in quanto, dopo un ricovero all'Ospedale Moscati, tornato a casa aveva presentato dei sintomi. La sua famiglia è in osservazione. A loro il Sindaco esprime la più totale solidarietà e disponibilità. Nel frattempo sono stati effettuati sopralluoghi anche per la situazione neve e sono iniziati i conseguenti interventi. Chiarimento sulla questione mascherine e sull'approccio scientifico e misurato che l' Amministrazione ha scelto per l' acquisto dei test rapidi.

