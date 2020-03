Coronavirus in Irpinia: ecco la mappa aggiornata, Comune per Comune, al 29 marzo 2020

Nella giornata di oggi, nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, due persone risultate positive al Covi-19 sono decedute. Si tratta di una donna di 79 anni di Ariano Irpino, ricoverata dal 17 marzo scorso, e di un uomo di 77 anni di Trevico, ricoverato dal 23 marzo scorso.

Oggi si registrano quattro vittime

Successivamente, al Frangipane, sono risultati positivi i due tamponi post mortem su un paziente di Ariano Irpino e un altro sempre di Trevico. Con questi ultimi due casi, salgono a 23 le vittime in Irpinia. 224, invece, il numero totale dei positivi. Attualmente sono ricoverati al P.O. di Ariano Irpino 31 pazienti in Area Covid e 5 in Terapia Intensiva. Di questi ne risultano positivi 21 (5 in Terapia Intensiva e 16 in Area Covid).

Coronavirus, ecco la mappa dei contagi, in Irpinia, Comune per Comune

Ariano Irpino 89 (11 decessi – 1 guarito)

Avellino 15

Mercogliano 10

Mirabella Eclano 10 positivi (1 decesso)

Flumeri 10 (3 decesso)

Solofra 10

Scampitella 5

Lacedonia 5

Chiusano San Domenico 4

Monteforte Irpino 3

Venticano 3 (2 decessi)

Cervinara 3

Forino 4

Mugnano del Cardinale 2 (1 decesso)

Villanova del Battista 3 (1 decesso)

Bonito 2 (1 decesso)

Gesualdo 3 (1 decesso)

Grottaminarda 6

Savignano Irpino 2 (1 guarito)

Lauro 2

Trevico 4 (3 decesso)

Bagnoli 2

Torre Le Nocelle 1

Castel Baronia 1

Contrada 1

Cesinali 1

Greci 1 (1 decesso)

Montecalvo Irpino 1

Montefredane 1

San Martino Valle Caudina 2

San Michele di Serino 1

Sant’Angelo dei Lombardi 1

Taurasi 1

Vallesaccarda 3

Pietradefusi 1

Melito Irpino 1

Fontanarosa 1

Atripalda 1

Pratola Serra 1

Lapio 1

Avella 1

Altavilla 1

Sturno 1

San Mango sul Calore 1

A questi si aggiungono due positivi a Covid-19 in Irpinia, non indicati nel riepilogo ma contabilizzati dal Ministero.





