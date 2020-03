Coronavirus in Irpinia: ecco la mappa aggiornata, Comune per Comune, al 28 marzo 2020

L’ASL di Avellino ha comunicato che, nella giornata di oggi 28 marzo, 20 tamponi sono risultati positivi al Covid-19 e, tra questi, 10 provenienti dal Comune di Ariano Irpino. Uno di questi test risultati positivi è quello effettuato sull'86enne deceduta nella giornata di giovedì al Pronto soccorso della Città Ospedaliera, perché presentava sintomi riconducibili al Coronavirus; immediatamente eseguito il tampone, cui oggi giungeva l'esito.

Salgono a 19, a questo punto, le vittime da Covid-19 in Irpinia. 212, invece, il numero totale dei contagiati. In questo momento sono in totale 82 i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati presso l’Azienda Moscati (casi accertati). 80 sono residenti nella provincia di Avellino e 2 in altre province.

Nella giornata di oggi, infine, si registra il primo paziente affetto da Covid-19 estubato nell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Si tratta di un 61enne di Ariano Irpino, ricoverato in Terapia Intensiva dal 6 marzo scorso. L'uomo, in respiro spontaneo da questa mattina, è sveglio e collaborante. Nelle prossime ore, se le condizioni cliniche continueranno a risultare stabili, si valuterà il trasferimento in un'altra Unità Operativa della Città Ospedaliera. Per concludere, nella giornata di oggi, presso l'Ospedale Moscati di Avellino, sono stati esaminati 117 tamponi, di cui 21 risultati positivi.

Coronavirus, ecco la mappa dei contagi, in Irpinia, Comune per Comune

Ariano Irpino 85 (8 decessi – 1 guarito)

Avellino 15

Mercogliano 10

Mirabella Eclano 10 positivi (1 decesso)

Flumeri 10 (3 decesso)

Solofra 9

Scampitella 5

Lacedonia 5

Chiusano San Domenico 4

Monteforte Irpino 3

Venticano 3 (2 decessi)

Cervinara 3

Forino 4

Mugnano del Cardinale 2 (1 decesso)

Villanova del Battista 3 (1 decesso)

Bonito 2 (1 decesso)

Gesualdo 3 (1 decesso)

Grottaminarda 2

Savignano Irpino 2 (1 guarito)

Lauro 2

Trevico 3

Bagnoli 2

Torre Le Nocelle 1

Castel Baronia 1

Contrada 1

Cesinali 1

Greci 1 (1 decesso)

Montecalvo Irpino 1

Montefredane 1

San Martino Valle Caudina 2

San Michele di Serino 1

Sant’Angelo dei Lombardi 1

Taurasi 1

Vallesaccarda 1

Pietradefusi 1

Melito Irpino 1

Fontanarosa 1

Atripalda 1

Pratola Serra 1

Lapio 1

Avella 1

Altavilla 1

Sturno 1

San Mango sul Calore 1

A questi si aggiungono due positivi a Covid-19 in Irpinia, non indicati nel riepilogo ma contabilizzati dal Ministero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.