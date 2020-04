Pratola Serra, il sindaco Aufiero: “Guariti i due nostri concittadini"

Con immensa gioia, il Sindaco Emanuele Aufiero comunica che risultano guariti i due nostri concittadini risultati positivi al Covid-19. Oggi è arrivata la conferma da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino, dopo i doppi tamponi effettuati, risultati poi negativi. La bella notizia va ad aggiungersi agli altri esiti negativi di altri 8 tamponi praticati in questo mese ad altri nostri concittadini, sia appartenenti allo stesso nucleo familiare dei positivi, sia totalmente estranei ma a rischio contagio per la specificità del lavoro che svolgono.

Continuiamo, in ogni caso, a rispettare le regole, dobbiamo ancora resistere

Ci complimentiamo con le due persone guarite per il comportamento adottato in questi giorni di isolamento obbligatorio, per tutte le misure rispettate e per aver saputo gestire al meglio la situazione seppur non facile. Abbiamo avuto notizia anche dei risultati negativi dei test effettuati presso il centro geriatrico Ma.re. nella frazione San Michele, che ospita una RSA. Cominciamo a vedere uno spiraglio di positività e di speranza, ma non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia. Continuiamo, in ogni caso, a rispettare le regole, dobbiamo ancora resistere!”