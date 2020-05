Coronavirus, il presidente di Acli Terra Campania Giovanni Perito torna a casa

Giovanni Perito, presidente di Acli Terra Campania, è ufficialmente guarito dal coronavirus ed è tornato a casa. Dopo essere risultato positivo lo scorso 23 marzo, Perito ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19 e ha lasciato la casa di cura "Villa Maria", a Baiano, dove aveva trascorso, a partire dal 30 aprile, il suo periodo di riabilitazione.

Perito ringrazia Villa Maria: "Orgogliosi di avere al Sud una struttura come la vostra"

In una lettera indirizzata alla direzione e agli operatori della casa di cura, il presidente regionale ha ringraziato tutti coloro che si sono impegnati nel suo percorso di riabilitazione fisica e psicologica: "Spero un giorno di poter osservare i vostri volti e conoscere i vostri nomi. Siete stati per me un grande supporto, per il nostro Sud possiamo essere orgogliosi di avere una struttura come la vostra".