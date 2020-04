Emergenza Coronavirus, Festa: "Giunte circa 1.200 domande di buoni spesa"

Consueta diretta Facebook del sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Ecco quanto dichiarato dal primo cittadino irpino:

"Si è chiusa la procedura per la valutazione delle pratiche. Al bando sul buono spesa hanno risposto più di 1200 famiglie. Sono 48 i non residenti che non potranno avere diritto e quelli che ne avranno diritto riceveranno il Pin. I furbetti delle dichiarazioni false li andremo a verificare e stanare".

Sui test rapidi

"Per quanto riguarda i test rapidi non abbiamo voluto aspettare le scelte degli altri. Staneremo positivi asintomatici che nel cui non andassimo ad evidenziarli camminerebbero per strada".

I positivi sono 26 e le persone in quarantena circa 140

Infine, poi, il sindaco ha chiarito il numero dei casi positivi in città smentendo quelli comunicati dall’Asl:

"I positivi sono 26 e le persone in quarantena circa 140. Qualcuno ha detto che io davo i numeri, ma chi meglio di me può conoscere i dati reali, visto che sono io a firmare le ordinanze di quarantena".

