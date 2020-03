Coronavirus, Festa: "Pronta lettera per De Luca, ad Avellino serve un "Modello Korea"

Il sindaco di Avellino, nel corso della consueta diretta Facebook del lunedì, ha annunciato la richiesta di 5mila test rapidi per Covid-19, oltre ad aver proposto, ancora una volta, l'attuazione di un "Modello Korea", per il capoluogo irpino:

"Il mio unico obiettivo è salvaguardare la sicurezza della mia comunità. Non si ricorda una fase così difficile dal post-terremoto. In questo momento, in città, abbiamo 10 contagiati ma i tamponi a chi vengono effettuati? Noi dobbiamo registrare gli asintomatici. Bisogna adottare il "Modello Korea". Dobbiamo individuare i positivi e ricostruire la filiera di tutte le persone venute a contatto. Ed è per questo che ho scritto una lettera al Presidente De Luca. Ho ordinato 5mila test rapidi. Questa battaglia, se qualcuno immagina di vincerla inseguendo il virus, questo qualcuno l'ha già persa".