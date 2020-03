Coronavirus, Festa: "Non abbiate paura di chiedere un aiuto alla vostra amministrazione"

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nella consueta direttà del lunedì sera, si è concentrato sulle modalità per ricevere gli aiuti del Governo:

"Non abbiate paura di chiedere un aiuto alla vostra amministrazione. Domani pubblicheremo un avviso pubblico in modo che coloro che hanno bisogno di un sostengo possano riceverlo. Abbiamo dato il via a una raccolta di beneficenza a favore dell’amministrazione per il sostengo alle fasce deboli. E’ attivo anche il numero verde 08251802222 per raccogliere richieste di aiuto e istanze".

La stoccata a De Luca: "Qualche filosofo dice che racconto balle. Per me parleranno i fatti. Non sono contento di come si sta gestendo l’emergenza sul nostro territorio. Mi muoverò personalmente per tutelare la salute dei miei cittadini. Partiremo dagli operatori sanitari che al Moscati abbiamo lasciato a combattere una guerra disarmati".