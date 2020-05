Coronavirus, seconda vittima nel giro di poche ore: morta un'altra anziana

A poche ore dalla morte della 95enne di Ariano Irpino, un'altra vita viene spezzata da Covid-19: si tratta di una 94enne, anch'essa proveniente dal Centro Minerva. La donna era ricoverata nel reparto di Medicina Covid del Frangipane dal 1 aprile scorso.

Sono 54, adesso, le vittime in Irpinia

Un dolore senza fine per questo territorio e, soprattutto per la comunità del Tricolle, che ha pagato il prezzo più caro nel corso di questa drammatica epidemia. Con quella di questa sera, nello specifico, salgono a 54 le vittime del Coronavirus in Irpinia.