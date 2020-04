Coronavirus, ancora una vittima in Irpinia, deceduto un 44enne di Ariano

È deceduto poco fa, invece, nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Moscati, un 44enne di Ariano Irpino. L’uomo era ricoverato per Coronavirus, presso la Città Ospedaliera, dal 22 marzo scorso. La vittima (la 50esima in Irpinia) aveva patologie pregresse, sebbene non fossero particolarmente gravi.

Il messaggio di Domenico Gambacorta

Questo è il messaggio, portato su Facebook, da Domenico Gambacorta:

"Avresti voglia di scrivere tante cose.Ma non ci riesci. Ci siamo scritti e telefonati fino al 27 marzo scorso.Mi hai persino inviato un video che conserverò gelosamente.Speranzoso dopo che il primo tampone era risultato negativo.Invece non era così.Hai lottato al Moscati fino all’ultimo contro questo male terribile.Mentre noi da lontano provavamo a recuperare notizie sperando che arrivasse un qualche miglioramento.Un grande dolore per tutti. Addio Gigante.Addio Enzino".

