Coronavirus, De Luca teme per la Fase 2: "Obbligo di indossare la mascherina in Campania"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso della consueta diretta Facebook, ha fatto il punto sull'emergenza Covid-19 sul territorio: dalla situazione dei contagi, alla Fase 2 fino alle iniziative in campo da lunedì prossimo 4 maggio.

Queste sono le dichiarazioni di De Luca, che conferma l'obbligatorietà delle mascherine:

"Se qualcuno pensa che torniamo a 6 mesi fa, non ha capito nulla. Il mondo è cambiato. Se non avremo senso di responsabilità andremo incontro a una tragedia nazionale. Riusciremo a governare questa fase difficile solo col senso di responsabilità. Dovremo fare i conti col virus e abituarci ad un altro modo di vivere. Faremo verifiche ogni 14 giorni e il prossimo step sarà il 18 giugno. Ogni 2 settimane faremo la verifica della situazione per capire se ci sono state conseguenze in merito alle riaperture e alle maggiori possibilità di mobilità. Io ho il terrore, vedo troppa allegria in Campania, troppa gente sportiva. Nella mattinata di oggi abbiamo consegnato le mascherine per bambini ad Ariano Irpino, ex "zona rossa". Questo è un gesto simbolico".

Obbligo di indossare le mascherine fuori casa

Abbiamo preso provvedimenti immediati per limitare la mobilità. Abbiamo stabilito delle fasce orarie per fare attività motoria individuale. L’orario serale servirebbe soprattutto per le famiglie che hanno i bambini. La regione Campania ha fatto un lavoro immane per distribuire le mascherine in tutta la regione. Abbiamo messo in produzione oltre 1 milione di mascherine per i bambini. Abbiamo fatto questo lavoro di distribuzione grazie a poste italiane. Abbiamo completato distribuzione Avellino, Caserta, Napoli e Benevento. Entro domani completeremo tutta la basta provincia di Salerno. A breve firmeremo l'Ordinanza per l'obbligatorietà di indossare le mascherine quando si esce fuori casa".