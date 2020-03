Coronavirus, D'Amelio all'Eco di Bergamo: "Vi siamo vicini, nel 1980 grande solidarietà da parte vostra verso l'Irpinia"

La presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio ha inviato una lettera al direttore dell'Eco di Bergamo.

"Nella duplice veste di ex sindaco di Lioni e presidente del Consiglio regionale della Campania - scrive D'Amelio - esprimo alla redazione e a tutti i cittadini di Bergamo e provincia la calorosa vicinanza mia e della Campania, in particolare dei miei concittadini di Lioni, comunità che serba ancora nel cuore lo straordinario moto di solidarietà del giornale e dei bergamaschi".



"Quaranta anni fa - continua la presidente - l'Irpinia imparò di quanta gentilezza e generosità sia capace la gente bergamasca. Furono giorni dolorosissimi, nei quali fummo costretti a seppellire centinaia e centinaia di vittime del terremoto. L'Eco di Bergamo promosse una raccolta fondi e tanti bergamaschi, con il loro sudore e le loro fatiche, impiantarono un pallone pressostatico all'interno del quale venivano distribuiti i pasti e si svolgevano le sedute del Consiglio comunale. Donarono inoltre per i cittadini sprovvisti del diritto ad accedere ai fondi per la ricostruzione 50 alloggi, tuttora occupati".



"Di fronte a quella generosità non possiamo fare a meno di rinnovare il sentimento di gratitudine e fratellanza verso la comunità bergamasca", conclude D'Amelio.