Covid-19, controllati oltre 3mila viaggiatori: una sola persona positiva al test

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che in data odierna, in attuazione dell'ordinanza numero 54 firmata ieri dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, sono stati effettuati oltre 3mila controlli alle stazioni ferroviarie in relazione ai passeggeri su treni che effettuano collegamenti interregionali, all'aeroporto e alle stazioni portuali.

Un solo test positivo

A nessun viaggiatore è stata riscontrata una temperatura pari o superiore a 37,5°. Un solo viaggiatore, in arrivo alla stazione di Caserta, è risultato positivo a test rapido ed è stato sottoposto a tampone, risultato negativo.