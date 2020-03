Coronavirus, la decisione di Conte: "Adesso sarà Italia zona protetta"

"Ci sarà l'Italia zona protetta". Il premier Giuseppe Conte annuncia la zona rossa estesa a tutta l’Italia. Anche l'Irpinia, quindi, si prepara ad affrontare la diffusione del contagio. Ecco le dichiarazioni del Premier:

“Sto per firmare un provvedimento che si chiama ‘io resto a casa’. Ci sarà un divieto di assembramento. Non è facile adottare queste misure per tutta la Penisola, ma sono costretto ad adottare queste misure per tutelare tutti noi. Sono vietati tutti gli spostamenti”.

"Scuole e università resteranno chiuse fino al 3 aprile. Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani. Estese le misure della Lombardia a tutta Italia. Chi si sposta dovrà motivarlo e provarlo e se dice cose non veritiere rischierà una condanna. Anche lo sport professionistico si ferma. Le palestre chiuderanno. I trasporti pubblici continueranno e le attività produttive e lavorative andranno avanti con tutta una serie di cautele".

Coronavirus, nuovo decreto e nuove regole per fermare l'epidemia

Saranno adottate nuove regole in tutta Italia. Da oggi saranno in vigore su tutto il territorio nazionale le stesse norme già adottate in Lombardia e nelle 14 province già denominate zona rossa.

"Evitare gli spostamenti non motivati da ragioni di lavoro, necessità o di salute".

"Divieto assembramento all'aperto di locali aperti al pubblico"

"Sospese tutte le manifestazioni sportive"

Il dpcm andrà in gazzetta questa sera e l'adozione delle misure denominate "io resto a casa" saranno in vigore da domani mattina martedì 10 marzo 2020. Il decreto sarà in vigore fino al 3 aprile 2020.

Parimenti la sospesione delle scuole è adottata fino al 3 aprile in tutta Italia, per le scuole di tutti gli ordini e grado e per le università.