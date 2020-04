Coronavirus, peggiorano le condizioni del dottor Sanseverino

Avellino prega per la salute del dottor Carmine Sanseverino, dirigente medico dell’unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’ospedale San Giuseppe Moscati, ricoverato in terapia intensiva perché affetto da Coronavirus. Dal primo giorno di ricovero, il medico ha sempre aggiornato sulle sue condizioni attraverso Facebook, tenendo un diario per amici e conoscenti.

Centinaia i messaggi di vicinanza

Da qualche giorno, però, non ci sono aggiornamenti e la cosa fa pensare che le sue condizioni non glielo permettano. L'ultimo post pubblicato, accompagnato da centinaia di messaggi di vicinanza, è del 18 aprile scorso: “Non riesco a postare nulla delle mie condizioni, sono impegnato a lottare con tutte le mie forze contro questo maledetto virus”.