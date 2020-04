Coronavirus, intervento di sanificazione a Solofra su tutto il territorio comunale

E' in atto, in questi minuti, un nuovo intervento di sanificazione a Solofra, in seguito a quello rinviato lunedì a causa delle condizioni atmosferiche avverse. Tale intervento rientra nelle misure adottate dall'amministrazione comunale per contrastare l'emergenza coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

Ecco la nota del Comune: "L'intervento di sanificazione, già in programma lunedi 20 aprile e rinviato causa pioggia, si svolgerà questa sera, a partire dalle ore 19.00. Si invitano i cittadini ad osservare le indicazioni contenute nel seguente avviso".