Coronavirus, i dottori Guarente, Moscariello e Russo chiedono al sindaco D'Alessio di conferire la cittadinanza onoraria di Mercogliano al dr. Lorini

Conferire la cittadinanza onoraria al dottor Luca Lorini, medico e Direttore del reparto di rianimazione dell'Ospedale "Giovanni Paolo XXIII" di Bergamo. E' quanto chiedono a Vittorio D'Alessio, primo cittadino di Mercogliano, i dottori Nicola Guarente, cardioanestesista, coordinatore del Servizio di Ecocardiografia Area Critica della Clinica Montevergine, Cesare Moscariello, anch'egli cardioanestesista, Direttore dell'Unità Cardioanestesia della medesima clinica, e Stefano Russo, Caposala dell'Area Urgenza/UTIC.

"Il dottor Lorini - scrivono i tre sanitari in una missiva indirizzata a D'Alessio - è uno dei più grandi Cardioanestesisti al mondo. E' colui che ha istituito la Cardioanestesia alla Clinica Montevergine. Oggi è in prima linea per l’emergenza Covid 19, che ha così duramente colpito proprio la provincia di Bergamo."

"Negli anni scorsi - proseguono i tre professionisti - abbiamo avuto modo di apprezzare competenze e qualità umane del dottor Lorini che ha dato un contributo significativo alla crescita professionale di molti medici e paramedici impegnati presso la Clinica di Montevergine. Un apporto, il suo, che ha contribuito a farne un centro di eccellenza di livello europeo."

"In queste ore cosi drammatiche per il nostro Paese, ma in particolare per le regioni settentrionali, in particolare la Lombardia, il dottor Lorini si sta ancora una volta distinguendo per capacità e dedizione assoluta alla professione che egli, evidentemente, considera una missione."

"Ecco perché - chiudono Guarente, Moscariello e Russo - chiediamo al Sindaco di Mercogliano, comune nel quale ha sede la Clinica Montevergine, di conferire al dottor Lorini la cittadinanza onoraria per aver egli dato lustro a questa comunità."