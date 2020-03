Coronavirus, chiudono tutte le discoteche e i luoghi della movida

La Regione Campania ha disposto la sospensione immediata -su tutto il territorio regionale -fino al 15 marzo 2020 delle discoteche, di ogni altro luogo di svago o divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro disposto nel DPCM del 4 marzo. L'ordinanza è stata notificata a Sindaci, Prefetti, e Questure perché dispongano le verifiche e ei controlli di rispettiva competenza in ordine all'osservanza delle presenti.

L'Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nel pomeriggio di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 45 tamponi. Sei di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Nella mattinata erano stati esaminati 47 tamponi, di cui 7 positivi. Per questo, nella giornata di oggi si sono registrati 13 tamponi positivi su 92 tamponi analizzati. In riferimento al decesso di un paziente in provincia di Caserta, il tampone è risultato positivo. Totale positivi in Campania: 63