Coronavirus a Chiusano, negativi i test sui familiari del ragazzo positivo

Dopo la notizia di un caso positivo nel comune di Chiusano di San Domenico, il sindaco Carmine De Angelis si è subito attivato per monitorare la situazione e contenere il contagio. Sono stati infatti immediatamente eseguiti i test sui familiari del ragazzo risultato positivo e che attualmente è in isolamento a Roma dove si era recato per le visite militari.

“L’esito dei test sierologici dei familiari del ragazzo che è a Roma per servizio militare sono negativi - dichiara il sindaco - Per sicurezza ho tuttavia predisposto nella giornata di domani con l’Asl tamponi di conferma. Allo stesso ragazzo a Roma sarà rifatto il Tampone dal BioCampus – Università. Vi terrò aggiornati!”.

Il ragazzo risultato positivo è il figlio di una persona già contagiata nei mesi scorsi. Per questo il primo cittadino predica calma: bisognerà aspettare un secondo tampone per verificare il reale stato di salute. Il test, infatti, potrebbe aver rivelato che la persona è già venuta in contatto col virus, ma va sempre effettuato un secondo tampone che ne attesti l'attuale presenza.