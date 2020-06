Coronavirus a Casalbore, guarita una paziente: "Gioia e soddisfazione per il suo ritorno a casa"

Nuova guarigione a Casalbore. Una donna, residente nel comune irpino ed ex paziente del Centro Minerva di Ariano Irpino ha, infatti, vinto la sua battaglia contro il coronavirus.

L'amministrazione: "Speriamo bene per il futuro"

Ecco la nota apparsa sul sito istituzionale: "Il Sindaco, l'Amministrazione Comunale e tutti i casalboresi esprimono grande gioia e soddisfazione per il ritorno a casa della nostra concittadina che, durante la permanenza al Centro Minerva di Ariano Irpino, aveva contratto il coronavirus. Dopo diverse settimane è riuscita a sconfiggere questo maledetto virus e, dopo la negatività di due tamponi consecutivi, è stata dimessa potendo far ritorno nella sua amata Casalbore. E' un rincuorante segnale di grande ottimismo che ci fa ben sperare per il futuro. Bentornata a Casalbore".