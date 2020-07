Il sindaco Bossone: "Siamo riusciti a far sì che il nuovo testo per l'aiuto alle Zone Rosse comprendesse anche Lauro"

"Ho un'ottima notizia per quanto riguarda l'emergenza Covid-19: grazie all'impegno degli on. Gigi Casciello, Luigi Iovino e altri parlamentari che si sono mossi affinché la nostra tesi passasse in Commissione, siamo riusciti a far sì che il nuovo testo per l'aiuto alle Zone Rosse preveda anche l'inserimento del Comune di Lauro".

Queste sono state le parole del sindaco di Lauro, Antonio Bossone, che ha così continuato: "Questa è soltanto la prima pietra che abbiamo messo per aiutare la nostra comunità, ma non ci fermeremo qui. Dobbiamo, infatti risolvere, altri problemi urgenti, tra cui quello dei mutui e il randagismo, tematica, quest'ultima, per la quale né la Regione, né il Governo ha fatto mosse concrete"