Coronavirus a Bagnoli Irpino, il sindaco: "Non si tratta di un nuovo positivo"

🔴 #CORONAVIRUS Comunicato del Sindaco. In merito alla notizia apparsa sulla stampa pochi minuti fa circa una nuova positività al COVID-19 a Bagnoli Irpino, onde evitare inutili allarmismi, si precisa che trattasi del risultato del secondo tampone effettuato su un soggetto già positivo. Restano, quindi, 4 i casi accertati dall'inizio dell'epidemia.

Di intesa con il Comandante della Polizia Municipale, dalla prossima settimana verrà intensificato il controllo nelle zone rurali e montane dopo l'avviso pubblicato ieri che consente lo svolgimento delle attività agricole e selvicolturali.

Non bisogna allentare il rispetto delle regole.

Infine, vi ricordo che la Regione Campania ha pubblicato oggi un nuovo bando destinato alle famiglie residenti nella nostra Regione per l'erogazione di un bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi e/o per le spese relative a servizi di babysitting.

L'invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma http://conlefamiglie.regione.campania.it.

Troverete tutte le informazioni sul sito della Regione Campania e sul sito del Comune.

Da più parti ci viene raccomandato di non abbassare la guardia e così dobbiamo continuare a fare.

È sempre più fondamentale restare a casa e continuare a seguire le regole.

Non vanifichiamo il buon lavoro fatto fin ad oggi.