Coronavirus ad Avella, guarito uno dei quattro pazienti positivi

Una buona notizia giunge da Avella, dove un uomo, risultato positivo al coronavirus lo scorso 28 marzo, è guarito ed è stato dimesso dalla casa di cura "Villa Maria" di Baiano.

Altri due componenti dello stesso nucleo familiare positivi, ma in via di guarigione

L'uomo, dopo aver riscontrato la sua positività al Covid-19, è stato inizialmente posto sotto osservazione presso il reparto di pneumologia dell'Ospedale "Moscati" di Avellino. Successivamente, è stato trasferito presso la casa di cura "Villa Maria" di Baiano, dove l'uomo è stato sottoposto ai due tamponi, risultati entrambi negativi.

In via di guarigione, nel frattempo, anche gli altri due componenti dello stesso nucleo familiare, risultati positivi al coronavirus lo scorso 9 aprile, ma in buone condizioni di salute, e che potranno ricongiungersi ai propri cari soltanto dopo che verrà accertata la negatività del secondo tampone.

Infine, per una quarta paziente avellana - un'infermiera in servizio al "Moscati", anch'essa positiva dallo scorso 30 marzo - le condizioni sono sempre più, con il passare delle ore, in netto miglioramento.