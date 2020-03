Coronavirus, Gambacorta: "Ariano, sono ore difficili. Ma ce la faremo"

Sono ore difficili per la Nostra Ariano. Abbiamo reagito con grande senso di responsabilità. Voglio sottolineare l’impegno straordinario di tutto il personale dell’Ospedale di Ariano Irpino a partire dalla Direzione Sanitaria fino al personale esterno delle cooperative.Una settimana senza turni di riposo e senza dormire. Una solidarietà particolare e un grazie a chi è al lavoro.Ci sono fabbriche aperte.Tutti i funzionari, gli impiegati e gli operai comunali sono al lavoro per garantire i servizi essenziali. Ieri è stata chiusa la Villa Comunale sulla base dell’Ordinanza di De Luca. Ci sono altri uffici pubblici e servizi regolarmente aperti. I negozi autorizzati e anche alcuni artigiani.Un grazie a tutti coloro che continuano a lavorare. Un GRAZIE fortissimo a tutti i Sindaci - con quelli dell’Area Vasta sono in contatto quotidianamente via whatsapp per far girare le informazioni che arrivano dall’ANCI- Sindaci in prima linea sul campo di battaglia in questo momento difficile. #celafaremo #arianonel❤️

