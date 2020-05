Coronavirus ad Ariano, Alaia: "Tamponi dopo lo screening necessari per evitare nuovi contagi"

"Lo screening di massa realizzato ad Ariano Irpino ha rilevato la presenza di circa 700 persone positive al test sierologico. E' necessario, pertanto, che con la massima urgenza queste persone vengano sottoposte a tampone per accertare definitivamente se siano o meno positive al Covid. Ciò al fine di evitare il diffondersi di nuovi contagi che rischiano di compromettere il ritorno alla normalità, non solo ad Ariano ma in tutta l'Irpinia". E' quanto chiede il Consigliere regionale Enzo Alaia, vice presidente della Commissione Sanità.

Alaia: "Solo con il tampone si ottengono risultati certi"

"Va dato atto al Presidente De Luca - aggiunge Alaia - di aver adottato le misure più adeguate per contenere la malattia sul Tricolle ed evitare che si diffonda in tutta la provincia di Avellino. Prima la zona rossa, poi lo screening di massa hanno dato risultati significativi in termini di prevenzione. Ciò grazie alla buona volontà e al contributo di decine di volontari, sanitari e medici che si sono offerti con generosità per effettuare in prelievi di sangue a tutti in così poco tempo."

"Ora però - osserva il consigliere regionale - a risultati acquisiti, occorre fare presto. Pur essendo solo del 5% della popolazione ad essere positiva al test, si devono effettuare subito i tamponi per accertare definitivamente chi è positivo al Covid e chi no. Solo con il tampone - com'è noto - si possono avere risultati certi e agire di conseguenza, isolando il paziente o, qualora necessario, sottoponendolo alle cure del caso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Auspico pertanto che l'Asl provveda celermente a predisporre quanto necessario affinché si proceda senza indugio, consentendo agli abitanti di Ariano di ritrovare la serenità necessaria per affrontare una ripresa che - conclude Alaia - è già di per sé non poco difficile."