Coronavirus, altri cinque operatori del 118 tra i sette positivi di oggi pomeriggio

L'emergenza coronavirus in Irpinia preoccupa sempre più, e non solo per l'aumento del numero di contagi, salito a quota 92. Ad allarmare l'intera Provincia è anche, e soprattutto, la diffusione del virus tra il personale medico-sanitario: dei sette tamponi risultati positivi oggi pomeriggio, infatti, ben cinque appartengono a operatori del 118 dell'Ospedale "Moscati" di Avellino.

Un numero elevatissimo, che va ad aggiungersi ai tre casi riscontrati nei giorni scorsi (tra cui un anestesista) e a un altro tampone, sempre odierno, riconducibile a un operatore della Misericordia, per un totale di dieci unità.

La notizia ha messo in allerta, e non poco, l'intera struttura sanitaria che, già nei giorni scorsi, ha palesato evidenti difficoltà nella gestione della situazione, con lunghe file di attesa e la presenza di condizioni igienico-sanitarie inadeguate per il personale del "Moscati", costretto a esporsi a rischi eccessivi di contagio.

Si attende, ora, l'esito dei tamponi effettuati sui restanti colleghi del 118: nel caso in cui anche questi ultimi dovessero risultare positivi al test del coronavirus, l'Ospedale "Moscati" rimarrebbe sprovvisto di operatori impegnati nella gestione delle ambulanze.