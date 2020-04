Coronavirus, Protezione Civile: "In Italia oltre 40.000 guariti, in Campania 3.118 positivi"

Aumenta il numero dei guariti in Italia, oltrepassando quota 40.000, ma cresce sensibilmente anche il totale dei pazienti attualmente positivi in Campania: 3.118 (+31 nelle ultime 24 ore). 525 i nuovi decessi registrati, mentre continua il calo della pressione sulle strutture ospedaliere, con la diminuzione di 143 ricoveri in terapia intensiva, secondo dato più rilevante dal 21 marzo scorso. Sono questi, in pillole, i dati che si possono evincere dall'ultimo bollettino delle ore 18, diramato dalla Protezione Civile in data odierna e riguardante l'emergenza coronavirus nel nostro Paese.

Le dichiarazioni di Borrelli e Brusaferro

Ecco i dati forniti dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli: "Il totale dei pazienti attualmente positivi è 106.607, con un incremento di 1.189 persone in più rispetto a ieri. 2.936 sono i pazienti in terapia intensiva, -143 rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 26.893, anche qui registriamo un decremento di 750 persone. La maggior parte delle persone positive sono in isolamento domiciliare, con sintomi lievi o senza, e sono 76.778, il 72% del totale. Registriamo, oggi, 525 nuovi deceduti, mentre il totale dei guariti sale a 40.164, con 2.072 nuove persone guarite rispetto a ieri. Sono stati eseguiti, infine, 61.000 tamponi nelle ultime 24 ore".

Sembra continuare, dunque, il calo degli effetti devastanti del Covid-19 in Italia, secondo Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità: "Siamo in un trend discendente, con le curve tra contagiati, ricoverati e deceduti che stanno avendo una sfasatura".

Il bollettino della Protezione Civile (aggiornato al 16 aprile 2020)

Di seguito, nel dettaglio, i dati odierni ripartiti tra le varie regioni italiane: "Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 106.607 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 168.941 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 33.090 in Lombardia, 13.663 in Emilia-Romagna, 13.783 in Piemonte, 10.800 in Veneto, 6.613 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.124 nelle Marche, 4.144 nel Lazio, 3.118 in Campania, 2.087 nella Provincia autonoma di Trento, 2.625 in Puglia, 1.330 in Friuli Venezia Giulia, 2.108 in Sicilia, 1.850 in Abruzzo, 1.593 nella Provincia autonoma di Bolzano, 536 in Umbria, 865 in Sardegna, 847 in Calabria, 518 in Valle d’Aosta, 273 in Basilicata e 203 in Molise. Sono 40.164 le persone guarite. I deceduti sono 22.170, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso".