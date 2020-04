Coronavirus, Protezione Civile: "Diminuiscono i casi attualmente positivi in Campania, in Italia 105.418"

Sale ancora, fino a toccare quota 105.418, il bilancio dei pazienti attualmente positivi al coronavirus in Italia. In diminuzione, invece, il numero di pazienti affetti da Covid-19 in Campania: dai 3.094 di ieri ai 3.087 di oggi. Il nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile riferisce, inoltre, di una diminuzione del trend dei guariti (962 in più nelle ultime 24 ore) ma, al tempo stesso, di una pressione sulle strutture ospedaliere che, giorno dopo giorno, si affievolisce sempre di più.

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, comunica i dati odierni maggiormente rilevanti: "Il totale dei pazienti attualmente positivi è di 105.418, con un incremento di 1.127 rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: 3.079 pazienti sono in terapia intensiva (107 in meno rispetto a ieri), 27.643 i ricoverati con sintomi (368 in meno rispetto a ieri) e 74.696 i pazienti in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi. Oggi, registriamo 578 nuovi deceduti, mentre il numero di guariti sale a 38.092, 962 in più rispetto a ieri".

Ranieri Guerra, membro dell'Oms e consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza, nel richiamare l'esempio della Cina, prova a dare una spiegazione sull'incidenza di alcuni dati, ancora alta: "La Cina ha fatto capire che la soluzione alla crisi si ha con il distanziamento e con la quarantena. Non troverete un Paese al mondo che ha fatto queste misure. Ovviamente, andando con l'esercito e con i lanciafiamme si ottengono misure più rapide; con l'educazione della gente all'adozione di questi tipi di comportamenti, dà una tempistica diversa. Per questo motivo, abbiamo un plateau con una diminuzione importante, senza però ottenere azzeramenti".

Il bollettino della Protezione Civile (aggiornato al 15 aprile 2020)

Ecco la nota diramata in data odierna alle ore 18: "Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 105.418 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 165.155 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 32.921 in Lombardia, 13.577 in Emilia-Romagna, 13.195 in Piemonte, 10.789 in Veneto, 6.417 in Toscana, 3.464 in Liguria, 3.097 nelle Marche, 4.047 nel Lazio, 3.087 in Campania, 2.104 nella Provincia autonoma di Trento, 2.573 in Puglia, 1.394 in Friuli Venezia Giulia, 2.081 in Sicilia, 1.810 in Abruzzo, 1.576 nella Provincia autonoma di Bolzano, 582 in Umbria, 870 in Sardegna, 819 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 261 in Basilicata e 206 in Molise. Sono 38.092 le persone guarite. I deceduti sono 21.645, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso".