Coronavirus, Protezione Civile: "In Italia 675 casi attualmente positivi in più, in Campania 32"

Aumentano di sole 675 unità, per un totale di 104.291, i casi attualmente positivi di coronavirus in Italia. 602 i nuovi pazienti deceduti, 1.695 i guariti nelle ultime 24 ore (37.130 il totale dall'inizio della pandemia a oggi). Cresce di 34 unità il numero di positivi in Campania: nel giro delle ultime 24 ore, infatti, i pazienti attualmente affetti da Covid-19 sono saliti da 3.062 a 3.094.

Ecco, nel dettaglio, i dati forniti dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli: "Ad oggi il totale dei pazienti attualmente positivi è di 104.291, con un incremento di 675 unità rispetto a ieri. 3.186 sono in terapia intensiva, 74 in meno rispetto a ieri; 28.011 sono i pazienti ricoverati con sintomi, con una diminuzione di 12 unità nelle ultime 24 ore; 73.094 pazienti sono a casa con sintomi lievi o senza sintomi. Oggi, registriamo 602 nuovi deceduti, mentre il numero dei guariti sale a 37.130 guariti, 1.695 in più".

Massimo Antonelli, direttore del Polo Emergenza del Policlinico Gemelli, si sofferma, in particolare, sulla riduzione della pressione, per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva: "I numeri delle terapie intensive sono andate sicuramente in miglioramento negli ultimi giorni. Le misure hanno funzionato bene, nel poter far sì che l'impatto sulle singole regioni sia stato più contenuto. Inoltre, l'efficacia delle terapie intensive possono arrivare a una sopravvivenza che, soprattutto nel caso di pazienti più seri, è un intervento di tutto rispetto".

Il bollettino delle ore 18 (aggiornato al 14 aprile 2020)

Di seguito, riportiamo il comunicato stampa della Protezione Civile: "Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 104.291 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 162.488 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 32.363 in Lombardia, 13.778 in Emilia-Romagna, 13.055 in Piemonte, 10.736 in Veneto, 6.352 in Toscana, 3.466 in Liguria, 3.095 nelle Marche, 4.022 nel Lazio, 3.094 in Campania, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.552 in Puglia, 899 in Friuli Venezia Giulia, 2.071 in Sicilia, 1.800 in Abruzzo, 1.564 nella Provincia autonoma di Bolzano, 622 in Umbria, 900 in Sardegna, 816 in Calabria, 559 in Valle d’Aosta, 265 in Basilicata e 200 in Molise. Sono 37.130 le persone guarite. I deceduti sono 21.067, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso".