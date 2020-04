Coronavirus ad Avellino, Festa: "Abbiamo fatto 150 test rapidi a Campo Genova, tre sono risultati positvi"

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, in serata, sulla sua pagina Facebook, ha rilasciato importanti dichiarazioni:

"Come avevo annunciato, oggi è cominciata la sanificazione delle periferie che si concluderà entro venerdì 10 aprile. Stiamo continuando ad effettuare i test rapidi a Campo Genova. Siamo arrivati a quota 150 test rapidi e, in tre individui, abbiamo riscontrato positività al test. In uno c'era presenza di IGM nel sangue, nel secondo IGG e nel terzo sia IGM che IGG. Ricordo che, la presenza di IGM, testimonia una prima risposta del nostro organismo al virus. La presenza di IGG, invece, vuol significare che il nostro organismo si è immunizzato, ma dobbiamo ancora comprendere se il virus sia ancora in circolazione. Nel frattempo, io, ho messo in quarantena gli avellinesi risultati positvi".

Un saluto speciale ad Ariano Irpino

"Voglio mandare, inoltre, un grande incoraggiamento ed un forte abbraccio alla comunità di Ariano. Siamo tutti al vostro fianco in questo difficile momento, convinti che presto riuscirete a superarlo grazie alla vostra forza, alla vostra tenacia ed al vostro coraggio".

