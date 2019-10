Controlli alla movida, vasta operazione di polizia

La Questura di Avellino, al fine di fornire una maggiore percezione di sicurezza nonché un forte segnale di legalità, in queste ultime settimane ha notevolmente rafforzato i servizi di controllo del territorio in ambito cittadino e nei comuni limitrofi della provincia, con particolare riguardo nelle zone ove insistono pubblici locali, pub e circoli ricreativi, che solitamente, specie nelle ore serali e notturne, registrano un maggior afflusso di giovani.

L’intensificazione dei servizi di controllo e le disposizioni normative di cui ai recenti “decreti sicurezza” hanno consentito di indirizzare l’attività di prevenzione verso specifiche categorie di soggetti con l’adozione di provvedimenti di misure di prevenzione esclusive del Questore. I controlli agli esiti delle verifiche svolti negli ultimi tempi, hanno consentito al personale della Divisione di Polizia Anticrimine di:

notificare il D.A.C.U.r ad un giovane di anni 27, a carico del quale il Questore di Avellino ha emesso il provvedimento di divieto di accesso all’interno di una villa di un comune irpino, per la durate di anni tre, in quanto già destinatario di condanna per spaccio di sostanza stupefacenti;

emettere il primo provvedimento di prevenzione di contrasto allo spaccio di stupefacenti nei confronti di una studentessa condannata, con sentenza definitiva per essere stata trovata, nei pressi di un istituto scolastico, in possesso di droga. Alla stessa è stato fatto divieto per la durata di anni 2, di accedere all’interno del plesso scolastico;

adottare, per la prima volta, il divieto di accesso all’interno di una sala giochi e scommesse di un comune irpino, a carico di un giovane, il quale, già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale, non potrà accedere all’interno di detta sala per 18 mesi, oltre al fatto che non potrà neanche stazionare nei pressi di locali pubblici ubicati nelle immediate vicinanze;

emettere due provvedimenti D.A.C.U.r. nei confronti di parcheggiatori abusivi sorpresi ad esercitare illegalmente l’attività; in città.

Sulla base degli esiti dell’attività di prevenzione, sono stati emessi inoltre diversi provvedimenti di avviso orale nei confronti di persone con pregiudizi a carico per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e furti, nonché di Foglio di Via Obbligatorio a carico di persone con pregiudizi per reati contro il patrimonio.

Altrettanto incisiva si è rivelata l’attività di prevenzione e contrasto ai reati in genere posta in essere dagli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, messo a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’adozione dei servizi, in quest’ultima settimana di ottobre, ha consentito di:

denunziare due persone per inosservanza agli obblighi relativi alla libertà vigilata;

identificare 452 persone;

controllare 226 veicoli

elevare 11 contravvenzioni al C.D.S.

verificare la posizione di 45 persone sottoposta agli arresti domiciliari;

controllare, mediante l’ausilio del sistema “Mercurio”, oltre 3256 targhe di veicoli transitati nelle principali arterie stradali cittadine.