Giacobbe: "Non sono tranquillo ma ho fiducia nelle forze dell'ordine"

L'Assessore Giacobbe, accompagnato da un lungo applauso, ha riferito in merito alla sua aggressione: "Ci sono indagini in corso. Ho il desiderio di condividere alcune mie riflessioni. Sono stati tanti gli attestati di stima. La nostra città sta attraversando un periodo particolare e l’espisodio che mi ha visto protagonista è increscioso e da condannare in tutti i modi. Non sono sereno, però sono tranquillo perché ho fiducia nelle forze dell’ordine. Sono tranquillo perché ho sempre agito con trasparnza e legalità, e continuerò a farlo. Condivido il fatto che dobbiamo combattere per lo stesso obiettivo, quello di sconfiggere l’illegalità. Se ognuno di noi denunciasse, pagasse le tasse, collaborasse, ci sarebbe un maggior senso civico".